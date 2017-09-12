Правила фігурного катання кардинально зміняться в сезоні 2018/19

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) планує змінити правила фігурного катання для поліпшення балансу між спортивною та артистичною складовими даного виду спорту, повідомляє SportArena.

Член технічного комітету ISU з одиночного і парного катання Фабіо Бьянкетті в коментарі Icenetwork заявив, що вже з сезону-2018/19 цінність четверних стрибків у чоловіків і четверних викидів в парному катанні може бути знижена на 10%, а з Олімпіади-2022 коротка і довільна програми підуть в історію, тоді як їхні місця займуть технічна й артистична.

Читайте такожНОК виділить стипендії провідним українським атлетам в зимових видах спорту перед Іграми-2018Крім того, за кожну з нових програм медалі будуть вручатися фігуристам окремо — за результатами двох прокатів в кожній.

«Це напрямок, над яким я працюю, щоб радикальні зміни вплинули на майбутній розвиток спорту і повернули йому ту популярність, яка була в минулому. Поки складно сказати, як все буде виглядати в підсумку», — сказав Бьянкетті.