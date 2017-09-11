Світоліна стала 3-ю ракеткою світу, встановивши рекорд України

22-річна українка Еліна Світоліна за підсумками виступу на тенісному US Open вперше у своїй кар'єрі та вперше в історії українського тенісу піднялася на третє місце рейтингу WTA. Про це повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації.

Читайте також15-річна українка Березня Костюк виграла юніорський US Open у парному розрядіРаніше кращим досягненням серед українських тенісистів була 4-та позиція Андрія Медведєва в 1994 році.

Нагадаємо, у цьому сезоні Світоліна виграла п'ять турнірів (Тайвань, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто), три з яких належать до престижної категорії Premier 5 (Дубай, Рим, Торонто).

На турнірах Великого Шолома Еліна вперше вийшла в 1/8 фіналу Уїмблдону і US Open, а також пробилася у чвертьфінал Ролан Гаррос.

Читайте такожАмериканська тенісистка Слоун Стівенс виграла US OpenЗазначимо, що на старті сезону Світоліна посідала в рейтингу WTA 14-е місце.

На вершині рейтингу також відбулася зміна. Іспанка Гарбіньє Мугуруса вперше у своїй кар'єрі очолила рейтинг топ-тенісисток. На другій сходинці румунка Симона Халеп.

Піднялася на 35 місць і відновила свій особистий рекорд ще одна українка Катерина Козлова, яка вчора виграла турнір в Китаї. Тепер вона знаходиться на 83-му рядку в рейтингу. Леся Цуренко, навпаки, погіршила свої показники, опустившись на 9 позицій вниз - на 39-е місце.