У Білгороді-Дністровському фінішував "марафон самбо"

У Білгороді-Дністровському завершився великий «марафон самбо», який тривав чотири дні – з 7-го по 10 вересня, повідомили УНІАН у Федерації самбо України.

Місто прийняло два великих змагання – Кубок України серед молоді і Всеукраїнський турнір пам’яті родоначальника українського самбо Романа Школьнікова, які були етапами відбору до національних збірних – юнацької (U-18), юніорської (U-20) і національної. Їм доведеться захищати честь країни в жовтні на молодіжному, а в листопаді на дорослому чемпіонатах світу.

Читайте такожУкраїнка Сапсай стала чемпіонкою Європи з самбоУ кожній віковій категорії турніри проходили за трьома видами програми – зі спортивного самбо серед чоловіків і жінок, а також із бойового розділу. Загалом в змаганнях взяли участь майже 400 спортсменів із 13-ти регіонів України.

Призерами командного заліку Кубку України стали: у змаганнях спортсменів віком до 18 років – 1) Одеська область, 2) Харківська область, 3) Київ; до 20 років – 1) Харківська область, 2) Київ, 3) Одеська область.

У турнірі пам’яті Школьнікова командний п’єдестал очолив Київ, за ним фінішували Харківська й Одеська області.

"Не було б Школьнікова – не було б українського самбо. В 1930-х роках Роман Олександрович увів цю спеціалізацію у Харківському інституті фізкультури, – розповідає Олександр Наухатько, голова тренерської ради національної федерації, який рівно місяць тому відсвяткував 77-річчя. – Я мав щастя бути у нього в команді. Відзначу, що саме Роман Олександрович у 1932 році під час конкурсу з розробки форми для нашого виду єдиноборств запропонував комплект – куртку з поясом і черевики на м’якій підошві. Цей варіант було затверджено, і в такому «костюмі» самбісти виступають до сих пір".

"Ми – друга країна в світі за розвитком самбо, тому свою історію не забуваємо. Турнір пам’яті Романа Олександровича було відроджено рік тому, і зараз він набув статусу, що відповідає цій особистості, – вважає президент Національної федерації самбо України Вадим Рогач. – Але ми думаємо і про майбутнє. Вже рік діє проект «Забери дитину з вулиці», завдяки якому уже вдалося залучити тисячу дітей до занять з самбо на безкоштовній основі. Зараз втілюємо шкільну програму з самбо на уроках фізкультури, яка розробляється спільно з профільними міністерствами – спорту й освіти".