Збірну України можуть відсторонити від участі в чемпіонаті світу з важкої атлетики

Збірна України з важкої атлетики через допінгову історію може не виступити на чемпіонаті світу, повідомляє SportArena з посиланням на Inside the Games.

30 вересня та 1 жовтня в Будапешті спеціальна комісія Міжнародної федерації важкої атлетики порекомендує відсторонити від чемпіонату світу ті національні команди, у яких як мінімум три представника під час перевірок допінг-проб з Олімпійських ігор 2008 і 2012 років були викриті у вживанні заборонених препаратів.

Читайте такожУкраїнські важкоатлети увійшли в Топ-3 чемпіонату ЄвропиУ збірної України три таких випадки – через дискваліфікації олімпійські нагороди втратили Ольга Коробка (срібло, понад 75 кг), Наталія Давидова (бронза, до 69 кг) та Юлія Калина (бронза, до 58 кг).

Крім України відсторонення від чемпіонату світу загрожує Росії, Казахстану, Білорусі, Азербайджану, Вірменії, Китаю, Молдови і Туреччини.

Повторна перевірка допінг-проб з Олімпійських ігор 2008 і 2012 року виявила 49 позитивних результатів, у тому числі і у 30 медалістів.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з важкої атлетики відбудеться з 28 листопада по 5 грудня в Анахаймі (США).