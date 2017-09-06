У Мюнхені відкрили меморіал на честь загиблих в результаті теракту на Олімпіаді-1972

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін відкрив у Мюнхені меморіал пам'яті ізраїльських спортсменів, загиблих в результаті теракту на Олімпійських іграх 1972 року. Про це повідомляє Euronews.

Церемонію, зокрема, відвідали президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, мер Мюнхена Дітер Райтер, президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, а також вдови двох жертв теракту.

45 років тому теракт був здійснений бойовиками з палестинського угруповання "Чорний вересень", що проникли в розташування збірної Ізраїлю на Олімпіаді в Мюнхені. Загинули 11 членів ізраїльської олімпійської збірної (4 тренери, 5 учасників змагань і двоє суддів), а також один німецький поліцейський.

П'ятеро з восьми терористів були знищені. Ізраїльські спецслужби провели не одну операцію з пошуку та ліквідації причетних до теракту.