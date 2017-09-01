Світоліна здивувалась, коли дізналася, що буде грати на центральному корті US Open

Перша ракетка України і четверта в світовому рейтингу Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу у другому раунді US Open на обов'язковій післяматчевій прес-конференції, повідомляє Великий теніс України.

"Відчуття після матчу на арені Артура Еша? Це було здорово, завжди приємно грати на найбільшому корті. Була дуже здивована, що мій матч поставили на цей корт. Звичайно, було трохи нервовий стан, але це нормально для всіх гравців, коли вони виступають на турнірі Великого Шолома. Я чула, що деякі тенісисти скаржилися на надмірний шум через дах на стадіоні, але я грала під відкритим небом, так що все було відмінно. Єдине, трохи важко було через тінь, яку створює дах. А так все пройшло нормально, мені дуже сподобалося. Мої перші спогади про Нью-Йорк пов'язані саме з тенісом, я з дитинства мріяла виступити на цій арені, а сьогодні це сталося, так що я дуже рада", зазначила Еліна.

Говорячи про поразки провідних гравців на ранній стадії змагань українка відзначила: "Я знаю, що кілька провідних тенісисток вибули, але так буває. В кожному матчі суперник хоче тебе обіграти, а в матчах з топ-тенісистами - так тим більше. Також по-моєму всі ці матчі пройшли в трьох сетах, це були важкі поєдинки. Але так трапляється. На цьому Шоломі багато також борються за першу сходинку у рейтингу. Я знаю, що перебуваю високо в рейтингу, тому намагаюся максимально налаштовуватися на кожну гру, тому що всі гравці зараз відчувають голод до перемог".

Говорячи про wild card для Марії Шарапової та її матчі на Центральному корті, Світоліна зауважила: "У кожного може бути свій погляд, я не спілкуюся прямо з кожним гравцем в турі, тому не можу сказати, що всі на цей рахунок думають. Особисто я про це взагалі не думаю, мене це не особливо турбує. У мене своя дорога і своя кар'єра, я намагаюся концентруватися на цьому. Говорити про когось за його спиною теж не люблю, краще я буду займатися собою і не замислюватися про інших".

"Завтра у мене буде день відпочинку між матчами. Мені довелося грати два поєдинки поспіль через дощ, але нічого, так трапляється. На щастя, я виграла обидва матчі і дуже рада. Я буду відпочивати, хоча і теж вийду на корт для підготовки. Що стосується наступного раунду проти Шелбі Роджерс або Дар'ї Гаврилової, то я грала з обома, в тому числі і в цьому році. У мене залишилися хороші спогади і я знаю в який теніс вони грають. Для мене це буде новий матч і відмінний шанс показати свою гру", підсумувала украінська тенісистка.

Як повідомляв УНІАН, Світоліна виграла матч 2-го кола US Open у росіянки Родіної з рахунком 6:4, 6:4.