Світоліна і Долгополов виграли матчі першого кола тенісного US Open

У Нью-Йорку завершилися матчі першого кола Відкритого чемпіонату США з тенісу, де свої матчі виграли Еліна Світоліна та Олександр Долгополов, повідомляє офіційний сайт змагань.

Світоліна продовжувала свій матч з Катериною Синяковою з Чехії, перерваний напередодні за рахунку 6:0, 6:6 (2:1 на тай-брейку) і програла другу партію в додатковому геймі з рахунком 6:7. У вирішальній партії Синякова виграла два перших гейми (0:2), але потім зуміла вирівняти гру (3:3) і виграла три гейми поспіль в кінцівці - 6:0, 6:7, 6:3.

У свою чергу, Долгополов провів дуже важкий і упорний матч з Яном-Леннардом Штруффом з Німеччини. Українець програв першу партію виграв дві наступні, програв четверту і був сильнішим за суперника у вирішальному п'ятому сеті - 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 6:3. Матч тривав дві з половиною години.

Пізніше, в ніч на четвер, свій матч зіграє Катерина Козлова вже в рамках другого кола змагань.

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат США з тенісу нинішнього року проходить з 28 серпня по 10 вересня.