Поляк Карась проплив 100 кілометрів у відкритій воді

Польський плавець Себастьян Карась у ніч з 29-го на 30 серпня вперше в історії переплив Балтійське море, встановивши таким чином світовий рекорд.

Як повідомляє польське видання Sport, чоловік проплив близько 100 км у відкритому морі. Він почав дистанцію з пляжу польського міста Колобжег і фінішував на датському острові Борнхольм. Себастьян Карась переплив Балтійське море за 28 годин і 30 хвилин.

Під час встановлення рекорду плавця супроводжував катер з рятувальною групою на борту. Щогодини його годували.

Відзначається, що найбільшою проблемою для поляка стала низька температура води в морі. На фініші спортсмена зустрічала група підтримки.