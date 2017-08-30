Поляк Карась проплив 100 кілометрів у відкритій воді
15:12, 30 серпня 2017Інше
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Польському спортсмену вдалося стати першою людиною, яка перепливла Балтійське море.
Себастьян Карась став першою людиною, яка перепливла Балтійське море / Facebook
Польський плавець Себастьян Карась у ніч з 29-го на 30 серпня вперше в історії переплив Балтійське море, встановивши таким чином світовий рекорд.
Як повідомляє польське видання Sport, чоловік проплив близько 100 км у відкритому морі. Він почав дистанцію з пляжу польського міста Колобжег і фінішував на датському острові Борнхольм. Себастьян Карась переплив Балтійське море за 28 годин і 30 хвилин.
Під час встановлення рекорду плавця супроводжував катер з рятувальною групою на борту. Щогодини його годували.
Відзначається, що найбільшою проблемою для поляка стала низька температура води в морі. На фініші спортсмена зустрічала група підтримки.
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