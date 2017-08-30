Світоліна не дограла матч першого кола US Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна не завершила свій матч у рамках першого кола US Open проти чеської тенісистки Катерини Синякової.

Зустріч перервали в самому кінці другого сету через дощ.

Світоліна легко обіграла Синякову в першому сеті - 6:0, а в другій партії зав'язалася боротьба - 6:6, і довелося грати тай-брейк. За рахунку 2:1 на тай-брейку на користь Світоліної поєдинок довелося перервати, повідомляє офіційний сайт змагань.

Сьогодні матч продовжиться орієнтовно о 18.00 за київським часом.

21-річна чешка Синякова – 42-а ракетка світу. Це перший матч в її кар'єрі проти Світоліної.

Як повідомляв УНІАН, інша українка – Леся Цуренко – вчора програла бельгійці Яніні Вікмайєр (129-й ракетці світу) з рахунком 3:6, 1:6.

Третя наша тенісистка в основній сітці US Open – Катерина Козлова – у першому колі здолала румунку Ірину Бегу (6:2, 7:6).

Призовий фонд турніру – 50 мільйонів доларів.