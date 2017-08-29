Цуренко програла стартовий матч Відкритого чемпіонату США з тенісу

У Нью-Йорку проходить другий день Відкритого чемпіонату США з тенісу, де першою українкою, яка програла в основному турнірі нинішнього року, стала Леся Цуренко, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка поступилася бельгійці Яніні Вікмайєр з рахунком 3:6, 1:6.

Матч тривав 1 годину 22 хвилини - рівно по 41 хвилині в кожній партії.

Українка намагалася конкурувати з суперницею у першій партії, але виграла лише три гейми. У подальшому суперниця остаточно взяла гру в свої руки, віддавши Цуренко лише один гейм у другій партії.

Вікмайєр зробила 2 ейси проти "нуля" у суперниці, проте допустивши менше подвійних помилок - 3 проти 5.

Паралельно свій матч проводили Еліна Світоліна і Катерина Синякова з Чехії, які перервали гру через дощ на самому цікавому місці, при рахунку 6:0, 6:6 (2:1 на тай-брейку) на користь українки.

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат США проходить в Нью-Йорку з 28 серпня по 10 вересня.