Ляхова завоювала восьме золото збірноі Украіни на Універсіаді

В Тайбеї завершився финальный забіг на 800 метров в рамках турніру з легкої атлетики Універсіади, де перемогу здобула Ольга Ляхова з України, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка подолала дистанцію за 2 хвилини 03,11 секунди.

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Таким чином, на рахунку збірної України вже 8 золотих медалей.

Всього на рахунку нашої команди 23 нагороди - 8 золотих, 8 срібних й 7 бронзових.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада-2017 проходить з 19 по 30 серпня.