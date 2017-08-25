Ляхова завоювала восьме золото збірноі Украіни на Універсіаді
15:18, 25 серпня 2017Інше
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Українська легкоатлетка виграла у фіналі забігу на 800 метрів.
Ляхова стала чемпіонкою Універсіади / xsport.ua
В Тайбеї завершився финальный забіг на 800 метров в рамках турніру з легкої атлетики Універсіади, де перемогу здобула Ольга Ляхова з України, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наша спортсменка подолала дистанцію за 2 хвилини 03,11 секунди.
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Таким чином, на рахунку збірної України вже 8 золотих медалей.
Всього на рахунку нашої команди 23 нагороди - 8 золотих, 8 срібних й 7 бронзових.
Як повідомляв УНІАН, Універсіада-2017 проходить з 19 по 30 серпня.
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