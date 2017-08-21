Невдале повернення легендарного Гаррі Каспарова в шахи через 12 років

Російський шахіст Гаррі Каспаров, який брав участь в офіційному професійному змаганні після перерви в 12 років, посів на турнірі Grand Chess Tour восьме місце, набравши 16 очок у 36 партіях.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру Grand Chess Tour в американському Сент-Луїсі.

Росіянин Непомнящий, якому Каспаров програв, посів четверте місце. Переможцем турніру став шахіст з Вірменії Левон Аронян, друге місце поділили Хікару Накамура і Сергій Карякін, з яким Каспаров зіграв внічию.

Вперше Каспаров став чемпіоном світу з шахів у 1985 році, завоювавши звання наймолодшого шахіста, що досягав коли-небудь цього титулу. На момент перемоги в чемпіонській грі проти Анатолія Карпова йому було 22 роки. До 1993 року Каспаров утримував титул чемпіона світу за версією ФІДЕ.

У 2005 році шахіст оголосив про завершення спортивної кар'єри і присвятив себе політичній діяльності. У 2012 році він був обраний в Координаційну раду російської опозиції. Через рік Каспаров покинув Росію, побоюючись переслідування з боку влади.

За останні роки Каспаров лише кілька разів брав участь в аматорських турнірах.

На початку липня 2017 року стало відомо про перший за багато років виступ Каспарова на професійному турнірі в Сент-Луїсі.