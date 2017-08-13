Українець Богдан Бондаренко виявився лише дев'ятим у стрибках у висоту на ЧС в Лондоні

Український стрибун у висоту Богдан Бондаренко виступив у фіналі чемпіонату світу з легкої атлетики, який сьогодні завершується в Лондоні

Бондаренко посів 9-е місце. Лише з третьої спроби українець взяв висоту в 2,25 м. Пропустивши позначку 2,29, українець не зміг подолати 2,32 м - всі три спроби на цій висоті виявилися невдалими.

Золоту медаль чемпіонату виграв Мутаз Баршим, який з першої ж спроби підкорив позначку 2,35 м. Срібло - у росіянина Данила Лисенка, який виступав під нейтральним прапором. Майд Еддін Газаль з Сирії виграв бронзу.

Українські спортсмени на ЧС з легкої атлетики вибороли одну медаль. Вчора стрибунка у висоту Юлія Левченко виграла срібну нагороду.