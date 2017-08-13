Українець Стаховський після перемоги в Словенії: Моя перемога - це вшанування моєї країни

Український тенісист Сергій Стаховський здобув перемогу на турнірі серії ATP Challenger Tour в Словенії. У фінальному матчі 31-річний українець обіграв італійця Маттео Барреттіні.

Поєдинок тривав більше двох з половиною годин. У перших двох партіях суперники грали тай-брейк. В результаті Стаховський виграв з рахунком 6:7(4:7), 7:6 (8:6), 6:3.

Це шостий титул ATP Challenger Tour для Сергія Стаховського в одиночному розряді, повідомляє Великий теніс України. Завдяки цій перемозі Стаховський у понеділок повернеться в сотню кращих тенісистів світу, посівши 99-ту сходинку в рейтингу АТР.

«У нас була хороша підтримка сьогодні, було дуже приємно грати за заповнених трибунах, - зазначив Стаховський. - Заради цього ми виступаємо. Було забавно, люди кричали щось на кшталт: «Ти обіграв Роджера, ти можеш будь-кого обіграти». Це так, але зараз в тенісі велика конкуренція, високий рівень і тенісист з топ-50 може перемогти суперника з будь-яким рейтингом. Тому це все важко, але я радий, що зміг утримати свій рівень і успішно закінчити матч.

Повернення в топ-100? Зараз проходить багато турнірів, не будемо квапити події, хтось може мене обійти. Я отримав свої 80 очок, вони допоможуть мені кудись піднятися і, я сподіваюся, що з цього моменту і далі буду продовжувати йти вгору. Це нічого не змінить у моєму розкладі, далі я вирушаю виступати в Азію. Але це допоможе бути в основі на US Open, бути в посіві в Азії.

Я українець і я відчуваю себе українцем, патріотом. Ці останні чотири роки моя країна проходить через дуже важкий період, тому моя перемога - це свого роду також вшанування і моєї країни. Не треба вважати мене націоналістом, я просто патріотичний українець, який сподівається, що в моїй країні все буде краще, війна на сході закінчиться, і в кінцевому рахунку ми всі будемо щасливі».