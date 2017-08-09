Чоловіча збірна України з хокею на траві не пройшла у півфінал чемпіонату Європи

У Глазго (Шотландія) завершився груповий етап чемпіонату Європи з хокею на траві в Дивізіоні II, де в заключному матчі збірна України програла команді господарів турніру - Шотландії, втративши право потрапити до півфіналу змагань, повідомляє офіційний сайт турніру.

Українці програли з рахунком 1:2.

Матч проходив у впертій боротьбі і "домашнє суддівство" стало чи не вирішальним фактором при виявленні переможця.

Читайте такожЖіноча збірна України з хокею на траві не зуміла пробитися в півфінал чемпіонату ЄвропиРаніше наша команда впевнено обіграла збірну Португалії - 7:2, але не менше розгромно поступилася команді Франції - 1:5.

Таким чином, у півфінал від нашої групи пройшли команди Франції та Шотландії.

Збірна України тепер 11-12 серпня проведе матчі турніру за 5-8 місця проти аутсайдерів іншої групи - команд Чехії і Швейцарії.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з хокею на траві проходить в Шотландії з 6 по 12 серпня.