Жіноча збірна України з хокею на траві не зуміла пробитися в півфінал чемпіонату Європи

В Кардіффі (Уельс) завершився матч останнього туру групового етапу чемпіонату Європи з хокею на траві серед жіночих команд (II-й дивізіон), де збірна України програла команді Італії і втратила шанси на вихід у півфінал, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 2:3.

При цьому українки відкрили рахунок і протягом всієї гри нав'язували боротьбу суперницям, зберігаючи шанси на успіх до останніх секунд матчу.

Раніше українки програли з великим рахунком принциповим суперницям з Росії (0:6, хет-трик у складі суперниць на рахунку екс-сумчанки Богдани Садової), а до цього виграли у команди Франції (1:0).

У підсумку, до півфіналу вийшли команди Італії та Росії. Українки зіграють ще два матчі (11-12 серпня) з командами, які посіли 3-4 місця в іншій групі в рамках турніру за 5-8 місця.

Чемпіонат Європи з хокею на траві серед жіночих команд проходить в Кардіффі з 6 по 12 серпня.