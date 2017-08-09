Жіноча збірна України з хокею на траві не зуміла пробитися в півфінал чемпіонату Європи
У вирішальному матчі групового етапу українки програли італійкам.
В Кардіффі (Уельс) завершився матч останнього туру групового етапу чемпіонату Європи з хокею на траві серед жіночих команд (II-й дивізіон), де збірна України програла команді Італії і втратила шанси на вихід у півфінал, повідомляє офіційний сайт турніру.
Матч завершився з рахунком 2:3.
При цьому українки відкрили рахунок і протягом всієї гри нав'язували боротьбу суперницям, зберігаючи шанси на успіх до останніх секунд матчу.
Раніше українки програли з великим рахунком принциповим суперницям з Росії (0:6, хет-трик у складі суперниць на рахунку екс-сумчанки Богдани Садової), а до цього виграли у команди Франції (1:0).
У підсумку, до півфіналу вийшли команди Італії та Росії. Українки зіграють ще два матчі (11-12 серпня) з командами, які посіли 3-4 місця в іншій групі в рамках турніру за 5-8 місця.
Чемпіонат Європи з хокею на траві серед жіночих команд проходить в Кардіффі з 6 по 12 серпня.