Цуренко та Бондаренко вийшли в наступне коло тенісного турніру у США

Українки Леся Цуренко та Катерина Бондаренко в ніч на четвер вийшли до наступного кола тенісного турніру в американському Стенфорді, повідомляє офіційний сайт змагань.

Бондаренко зустрічалася з італійкою Франческою Скьявоне і впевнено переграла суперницю - 6:3, 6:4.

У свою чергу, Цуренко повинна була проводити матч проти екс-першої ракетки світу Марії Шарапової з Росії, але суперниця відмовилася виходити на корт через травму.

Таким чином, Цуренко вийшла до чвертьфіналу турніру, де зіграє з Медісон Кейс з США. А ось Бондаренко лише пробилася у друге коло, де її суперницею буде Петра Квітова з Чехії.

Турнір Bank of the West Classic проходить у Стенфорді (США) з 31 липня по 6 серпня.