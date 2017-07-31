ЗМІ повідомили, що літня Олімпіада-2028 відбудеться в Лос-Анджелесі

Влада Лос-Анджелеса досягла домовленості з представниками Міжнародного олімпійського комітету (МОК), яка надасть місту можливість прийняти літні Олімпійські ігри в 2028 році замість 2024 року, повідомляє Los Angeles Times.

Читайте такожМОК додав в програму Ігор-2020 15 нових дисциплінТаким чином, турнір пройде в Південній Каліфорнії втретє: Лос-Анджелес приймав Ігри в 1984 і 1932 роках. МОК повинен офіційно оголосити про це сьогодні. Деталі угоди між сторонами невідомі. Востаннє США брали літню Олімпіаду в Атланті в 1996 році.

Нагадаємо, на право проведення Ігор 2024 року претендують дві заявки - Парижа і Лос-Анджелеса. Олімпійський комітет не хоче втрачати таких серйозних гравців, тому з великою часткою ймовірності просто розділить між ними Олімпіади без всякої боротьби: Парижу - 2024 рік, Лос-Анджелесу - 2028-й. Виявляється, право проведення Олімпіади МОК може просто подарувати без всякої боротьби.