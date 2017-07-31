Два українських атлета переїхали в Санкт-Петербург і хочуть виступати за Росію

Вихованці української школи легкої атлетики - бігунка на середні дистанції Анжеліка Шевченко та стрибун з жердиною Георгій Биков - переїхали в Санкт-Петербург і хочуть виступати за Росію. Про це повідомила віце-президент Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) і голова Федерації легкої атлетики Санкт-Петербурга Юлія Тарасенко, передає hromadske.ua з посиланням на ТАСС.

ВФЛА звернулася до Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) з проханням скоротити перехідний період і дозволити Шевченко і Бикову, які вже отримали російське громадянство, виступати за Росію.

«Зараз ми чекаємо рішення української сторони. Анжеліка раз виступала за Україну в 2012 році, Биков ще раніше, тому підстав в Україні для відмови нам не повинно бути», - сказала Тарасенко.

«Обидва ці спортсмена переїхали в Санкт-Петербург. Анжеліка вийшла заміж за нашого бігуна Валентина Смирнова, Биков переїхав до нас з Донецька», - додала вона.

Остаточне рішення по цим спортсменам буде прийнято у вересні на засіданні ради ФЛАУ.

Зазначимо, що 29-річна Шевченко в останній раз виступала на початку січня 2017 року на київських «Різдвяних стартах», а 23-річний Биков в кінці червня на чемпіонаті Санкт-Петербурга посів перше місце.