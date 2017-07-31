Українська чемпіонка Європи з маунтинбайку Яна Беломоіна прийшла до фінішу з велосипедом у руках
11:28, 31 липня 2017Інше
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Наша спортсменка стала чемпіонкою Європи, при цьому на фініші з нею стався курйоз.
Яна Беломоіна виграла золото ЧЄ / baku2015.com
Українська спортсменка Яна Беломоіна посіла перше місце на чемпіонаті Європи з маунтинбайку (крос-кантрі), повідомляє офіційний twitter UEC Cycling.
Наша велосипедистка випередила у фіналі суперниць зі Швейцарії та Норвегії і завоювала золоту медаль.
На фініші не обійшлося без курйозу. На фінішній прямій, коли вже було зрозуміло, хто переміг, вболівальники протягнули Яні прапор України, який заплутався в колесі велосипеда. Щоб фінішувати, спортсменці довелося встати, взяти велосипед в руки і пішки перейти фінішну межу.
#Belomoina Campeona de Europa #XCO#EuroMTB17pic.twitter.com/HsP1Yjn9ki— Jorge Pi (@jorgepipiripipi) 30 липня 2017 р.
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