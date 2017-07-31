Українська чемпіонка Європи з маунтинбайку Яна Беломоіна прийшла до фінішу з велосипедом у руках

Українська спортсменка Яна Беломоіна посіла перше місце на чемпіонаті Європи з маунтинбайку (крос-кантрі), повідомляє офіційний twitter UEC Cycling.

Наша велосипедистка випередила у фіналі суперниць зі Швейцарії та Норвегії і завоювала золоту медаль.

На фініші не обійшлося без курйозу. На фінішній прямій, коли вже було зрозуміло, хто переміг, вболівальники протягнули Яні прапор України, який заплутався в колесі велосипеда. Щоб фінішувати, спортсменці довелося встати, взяти велосипед в руки і пішки перейти фінішну межу.