Українська чемпіонка Європи з маунтинбайку Яна Беломоіна прийшла до фінішу з велосипедом у руках

11:28, 31 липня 2017
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Наша спортсменка стала чемпіонкою Європи, при цьому на фініші з нею стався курйоз.

Яна Беломоина виграла золото ЧЄ / baku2015.com

Українська спортсменка Яна Беломоіна посіла перше місце на чемпіонаті Європи з маунтинбайку (крос-кантрі), повідомляє офіційний twitter UEC Cycling.

Наша велосипедистка випередила у фіналі суперниць зі Швейцарії та Норвегії і завоювала золоту медаль.

На фініші не обійшлося без курйозу. На фінішній прямій, коли вже було зрозуміло, хто переміг, вболівальники протягнули Яні прапор України, який заплутався в колесі велосипеда. Щоб фінішувати, спортсменці довелося встати, взяти велосипед в руки і пішки перейти фінішну межу.

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Теги: #Яна Беломоїна#курйоз у велоспорті#Яна Беломоїна чемпіонка Європи