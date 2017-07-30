Українець Ігор Любченко здобув золото на Всесвітніх Іграх у таїландському боксі
16:11, 30 липня 2017Інше
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Це восьме золото нашої збірної у Вроцлаві.
Ігор Любченко (зліва) - чемпіон Всесвітніх Ігор / Спортивний комітет України
Багаторазовий чемпіон світу з таїландського боксу муай-тай Ігор Любченко став чемпіоном Всесвітніх Ігор у Вроцлаві у категорії до 63,5 кг.
У фінальному двобої наш спортсмен здолав свого суперника - іранця Алі Зарінфара. Суддівський рахунок вирішального протистояння - 30:27 на користь 26-річного одесита, що означає його перевагу у кожному з раундів.
У день напередодні у чвертьфіналі Любченко впевнено пройшов казахстанця Абіля Галієва, а потім у півфіналі - ліванця Ахмада Ондаша.
Золото Ігоря Любченка - вже восьме у медальному заліку збірної України на Всесвітніх Іграх.
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