Українець Ігор Любченко здобув золото на Всесвітніх Іграх у таїландському боксі

Багаторазовий чемпіон світу з таїландського боксу муай-тай Ігор Любченко став чемпіоном Всесвітніх Ігор у Вроцлаві у категорії до 63,5 кг.

У фінальному двобої наш спортсмен здолав свого суперника - іранця Алі Зарінфара. Суддівський рахунок вирішального протистояння - 30:27 на користь 26-річного одесита, що означає його перевагу у кожному з раундів.

У день напередодні у чвертьфіналі Любченко впевнено пройшов казахстанця Абіля Галієва, а потім у півфіналі - ліванця Ахмада Ондаша.

Золото Ігоря Любченка - вже восьме у медальному заліку збірної України на Всесвітніх Іграх.