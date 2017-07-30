Джон Джонс нокаутував Кормьє і став чемпіоном UFC

В Анахаймі (Каліфорнія) відбувся найочікуваніший в цьому році турнір зі змішаних єдиноборств від UFC, повідомляє офіційний сайт змагань.

У головному бою вечора Джон Джонс переміг Даніеля Кормьє і став новим чемпіоном в напівважкій вазі.

Перший раунд пройшов у дуже конкурентній боротьбі, у кожного з бійців були свої вдалі моменти. Джонс був успішним на дальній дистанції з ударами ногами і ударами руками в корпус. Кормьє ж відповідав щільними ударами рук на ближній дистанції.

За схожим сценарієм пройшов і другий раунд, але Даніель виглядав у ньому трохи краще. У третьому раунді Джонс почав діяти дуже активно і в одному з епізодів провів точний удар ногою в голову Даніелю. Кормьє був сильно вражений і опинився на підлозі, де Джонс добив опонента серією ударів руками і ліктями.

Джон Джонс повернув собі титул чемпіона UFC в напівважкій вазі.

В іншому бою Тайрон Вудлі завдав поразки Деміану Майї. Поєдинок тривав п'ять раундів і завершився перемогою Вудлі одноголосним рішенням суддів. Тайрон відстояв титул у напівсередній вазі.

Чемпіонкою в напівлегкій вазі стала Крістіана Джустіно, яка перемогла Тоню Евінджер.