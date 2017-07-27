Денис Баранов став срібним призером юнацького олімпійського фестивалю з легкої атлетики

На XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який триває в угорському Дьорі, скарбничка збірної України поповнилася ще однією нагородою, повідомляє Національний олімпійський комітет.

Денис Баранов у бігу на 400 метрів завоював срібну медаль, показавши час 49.33, що є його особистим рекордом.

Ось як прокоментував свій виступ прес-службі НОК України спортсмен одразу після нагородження. «Я неймовірно радий, що вдалося здобути срібну медаль і пробігти по особистому результату! Сьогодні біглося набагато легше, ніж вчора у кваліфікації. На самому фініші трохи мене не вистачило. Вдячний своїм тренерам, які підготували мене, без їхньої допомоги нічого б не було. Впевнений, що це хоч і перша моя міжнародна медаль, але не остання. Буду йти вперед - лише вперед!»

Таким чином, в Дьорі-2017 на рахунку українців вже 3 медалі: два «срібла» та «бронза».