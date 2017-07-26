Чемпіонка Європи Аніта Серьогіна завоювала срібло на Всесвітніх Іграх у змаганнях з карате

Лідер жіночої збірної з карате Аніта Серьогіна виграла срібну медаль Всесвітніх Ігор, які проходять у Вроцлаві.

У категорії до 61 кілограма серед жінок 27-річна уродженка Чорноморська (колишній Іллічівськ) спочатку впевнено прорвалася в півфінал. Складнощі у Аніти виникли в першій сутичці проти перуанки Алехандри Гранде, де була зафіксована нічия.

У другому поєдинку наша спортсменка впевнено розібралася з австралійкою Крістіною Мах, вигравши з рахунком 5:0, повідомляє УНІАН.

Драматичним було протистояння з Юстиною Градовською з Польщі, яка намагалася розбити захист української чемпіонки Європи, але натрапила на два результативних прийоми і в результаті змушена була поступитися Серьогіній місцем у фіналі.

У поєдинку за золото, більше схожому на шахову партію, Аніта знову зустрілася з уже добре знайомою їй Алехандрою Гранде, але на цей раз обережна манера ведення бою українки зіграла з нею злий жарт. Перуанка в середині бою заробила бал, змусивши Серьогіну відіграватися, а потім втримала перевагу.

Зазначимо, що ще одна українська чемпіонка Європи-2017 Катерина Крива у категорії до 50 кг не пробилася в півфінал, з трьох групових поєдинків програвши два.