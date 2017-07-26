Українка Тетяна Мельник - срібна призерка Всесвітніх Ігор у Вроцлаві

Тетяна Мельник з Кам'янець-Подільського завоювала срібло Всесвітніх Ігор, які проходять з 20-го по 30 липня у польському Вроцлаві. Про це повідомляє УНІАН.

Наша спортсменка посіла друге місце у змаганнях суперважкої категорії з пауерліфтингу. При власній вазі 73 кг українка за сумою трьох вправ зібрала 620 кілограмів! У присіданні результат українки - 245 кг, у жимі лежачи - 170 кг і у становій тязі - 205 кг.

За сумою балів українку випередила лише американка Боніка Лоу. Бронза - у ще однієї представниці США Лайан Блайн.

Наразі у збірної України вже 16 нагород Всесвітніх Ігор - 3 золоті, 5 срібних і 8 бронзових - та 11-те місце у медальному заліку.