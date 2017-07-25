Жіноча збірна України виграла чемпіонат Європи у стрільбі з гвинтівки з 50 метрів
Дар'я Шаріпова завоювала срібло в індивідуальних змаганнях.
У Баку триває чемпіонат Європи зі спортивної стрільби, де на рахунку збірної України ще дві нагороди, повідомляє офіційний сайт змагань.
У стрільбі з гвинтівки з відстані 50 метрів жіноча збірна України завоювала золоті медлаи. Наша команда виступала у складі Дар'я Шаріпова, Наталія Калниш, Леся Леськів.
Читайте такожКоростильов став чемпіоном Європи зі стрільби, команда - срібний призерВ індивідуальних змаганнях Шаріпова завоювала срібну нагороду. Українка набрала 615,5 балів, відставши лише від Дженніфер Макінтош з Великобританії (619,1). Бронза на рахунку Марі Энквіст зі Швеції (613,6).
Партнерки Шаріпової по команді посіли 11-е (Калниш, 608,7) і 12-е (Леськів, 608,1) місця.
Чемпіонат Європи зі спортивної стрільби проходить в Баку з 22 липня по 4 серпня.