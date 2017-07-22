Першу золоту медаль на Всесвітніх Іграх-2017 Україна здобула у змаганнях з сумо (відео)
18:48, 22 липня 2017Інше
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Світлана Тросюк принесла українській збірній першу нагороду найвищої проби у Вроцлаві.
Світлана Тросюк - найкраща сумоїстка Всесвітніх Ігор / Спортивний комітет України
На Всесвітніх Іграх у польському Вроцлаві в України перше золото!
Вінничанка Світлана Тросюк виборола перше місце у змаганнях з сумо, в легкій ваговій категорії. Про це повідомляє УНІАН.
Один з найдраматичніших поєдинків дня відбувся в рамках 1/8 фіналу, де українці протистояла росіянка Віра Коваль:
Потім українська спортсменка перемогла норвежку та вийшла у півфінал. У боротьбі за вихід у фінал вона пройшла японку Окутомі Юко.
Нарешті, у драматичній сутичці за перше місце Тросюк перемогла бразилійку Монтгомері Хігучі.
Це перша золота медаль збірної України на Всесвітніх Іграх - найбільшому форумі планети з неолімпійських видів спорту.
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