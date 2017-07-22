Левченко з особистим рекордом посіла 2-е місце на етапі "Діамантової ліги" у стрибках у висоту

У Монако відбувся черговий етап "Діамантової ліги-2017", найпрестижнішого комерційного змагання у світі легкої атлетики, де українська стрибунка у висоту Юлія Левченко встановила особистий рекорд і посіла 2-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка з другої спроби подолала планку на висоті 1,97 метра, попутно встановивши особистий рекорд.

Перемогу в змаганнях здобула Марія Ласицкене (Кучіна) з Росії, яка виступає під нейтральним прапором. Результат спортсменки - 2 метри 05 сантиметрів. Збірна Росії як і раніше дискваліфікована IAAF на невизначений термін.

Цікаво, що кілька днів тому Левченко виграла молодіжний чемпіонат Європи.