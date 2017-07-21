Першу медаль на Всесвітніх Іграх-2017 Україні принесла Катерина Ділова у підводному плаванні

У польському Вроцлаві стартували Х Всесвітні Ігри - найбільші змагання з неолімпійських видів спорту, які проводяться раз у чотири роки. У цьому форумі беруть участь понад 3 500 спортсменів з 111 країн.

Збірна України представлена 80 спортсменами, які претендують на нагороди у 20 видах спорту.

Розіграний перший комплект медалей в підводному плаванні, в дисципліні - пірнання на 50 метрів, повідомляє кореспондент УНІАН.

Українська спортсменка Катерина Ділова завоювала бронзу в цій категорії! 50-метрову дистанцію під водою 34-річна спортсменка з Харкова подолала на 16.46 секунд.

Золото з результатом 16.02 завоювала кореянка Джан Йе Сол. Срібло у ще однієї представниці Кореї - Кім Гейн, яка показала результат 16.40.

Сьогодні на Всесвітніх Іграх буде розіграно ще кілька комплектів медалей - також в підводному плаванні, боулінгу, художній гімнастиці, скелелазанні (боулдерінгу) та інших.