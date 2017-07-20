Українські синхроністки завоювали п'яту медаль Чемпіонату світу з водних видів спорту

У Будапешті завершився турнір дуетів у довільній програмі в синхронному плаванні Чемпіонату світу з водних видів спорту, де український дует виборов бронзові медалі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Анна Волошина та Єлизавета Яхно отримали за свій виступ від суддів 93,2667 бали. Українки все на 0,13 бала випередили в боротьбі за нагороди команду Японії.

Читайте такожСинхроністка Ганна Волошина принесла Україні ще одну медаль на ЧС з водних видів спортуЧемпіонками світу в цьому виді програми стали Світлана Колесніченко та Олександра Паткевич з Росії - 97 балів рівно. На 2-му місці дует з Китаю - Тінгтінг Жанг і Венвен Жанг - 95,3000 бали.

Нинішня медаль вже стала п'ятою для збірної України на ЧС, всі нагороди - бронзові.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з водних видів спорту проходить у Будапешті (Угорщина) з 14 по 30 липня.