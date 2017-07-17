Українські спортсмени посіли 5-е місце в загальнокомандному заліку ювілейної 20-ї Маккабіади

4-17 липня в Ізраїлі пройшла 20-я Маккабіада – єврейський аналог Олімпійських ігор. У змаганнях взяли участь 10 тисяч атлетів з 80 країн світу, які боролися за 2100 медалей у 47 видах спорту.

Збірна України на Маккабіаді-2017 була представлена рекордною кількістю спортсменів – 70 осіб. Вони виступали у 9 видах спорту завоювали 26 медалей (9 золотих, 10 срібних , 7 бронзових). У підсумковому загальнокомандному заліку Україна посіла високе п'яте місце. Третину золотих медалей в скарбничку збірної України, як раніше повідомляв УНІАН, принесли представники карате – одесити Олександр Розенберг та Ілля Коваль і харків'янин Олександр Кичерман.

Маккабіади, які проводяться з 1932 р., є другою по числу учасників і масштабу організації спортивною подією у світі після літніх Олімпійських ігор. Найбільш чисельними на 20-й Маккабіаді були збірні Ізраїлю (2500), США (1100), Аргентини (690), Австралії (560), Бразилії (470), Канади (470). На урочистому відкритті ігор 6 липня на стадіоні «Тедді» в Єрусалимі виступили прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і президент країни Реувен Рівлін, а під час маршу команд-учасниць на великих екранах транслювалися привітальні слова глав держав, які брали участь у Маккабіаді – Терези Мей, Джастіна Трюдо, Франка-Вальтера Штайнмайера й інших.