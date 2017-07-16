Волошина і Яхно завоювали третю медаль для України на чемпіонаті світу з водних видів спорту

У Будапешті завершилися змагання в технічній програмі дуетів синхронного плавання в рамках чемпіонату світу з водних видів спорту, де українки Анна Волошина та Єлизавета Яхно завоювали бронзові медалі, повідомляє офіційний сайт турніру.

Українки за свій виступ набрали від суддів 92.6482 бали. Наші спортсменки відстали на 2.4033 бали від переможниць.

Читайте такожГанна Волошина завоювала для України першу медаль ЧС з водних видів спортуЧемпіонками світу в цьому виді програми стали Світлана Колесніченко та Олександра Пацкевич з Росії. На 2-му місці - дует з Китаю.

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна України завоювала дві бронзи чемпіонату світу.

Чемпіонат світу з водних видів спорту в Будапешті триватиме до 30 липня.