Стало відомо, де пройдуть Олімпійські ігри в 2024-му і 2028 роках

Міжнародний олімпійський комітет прийняв несподіване рішення, оголосивши про те, що Олімпійські ігри в 2024 і 2028 роках пройдуть в Парижі і в Лос-Анджелесі. Про це повідомляється на офіційному сайті МОК.

Обидва міста подали заявку на проведення Олімпіади 2024 року, але МОК вирішив віддати їм право на проведення двох Олімпійських ігор поспіль.

Однак, хто з них прийме Олімпіаду першим, буде оголошено тільки у вересні. Глава МОК Томас Бах зазначив, що в наступні два місяці будуть проведені переговори, на яких і буде вирішено, який місто стане організатором Олімпійських ігор 2024 року.

На проведення Ігор 2024-го і 2028 років також претендували Гамбург, Будапешт і Рим, але в остаточний список увійшли тільки Париж і Лос-Анджелес. Остаточно вибори столиць відбудуться на 131-й сесії МОК в Лімі 13 вересня.

І Париж, і Лос-Анджелес вже двічі ставали господарями Ігор: Париж приймав Олімпіади в 1900 і 1920 роках, Лос-Анджелес - в 1932 і 1984 році.

Найближчі літні Олімпійські ігри відбудуться в 2020 році в Токіо.