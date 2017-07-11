37-річна Венус Вільямс вийшла у півфінал Вімблдону, обігравши молодшу за неї на 17 років Остапенко

На Вімблдонському тенісному турнірі сьогодні проходять матчі 1/4 фіналу жіночого одиночного розряду. Нагадаємо, українка Світоліна програла на попередній стадії легендарного турніру на траві.

Кривдниця нашої спортсменки 20-річна Олена Остапенко з Латвії зустрічалася в чвертьфіналі з 5-кратною володаркою титулу Вімблдону американкою Венус Вільямс, яка старше її на 17 років.

Поєдинок тривав дві партії і завершився перемогою Вільямс - 6:3, 7:5.

За час матчу старша з сестер Вільямс подала 8 ейсів (у Остапенко - лише 1). Крім того, у американки 100-відсоткова реалізація брейк-пойнтів - 3 з 3-х.

Венус стала найстаршою півфіналісткою Вімблдону починаючи з 1994 року, коли до фіналу дійшла велика спортсменка Мартіна Навратілова. Їй на той час було 37 років і 258 днів. Венус молодше не набагато - 37 років та 30 днів.

В іншому чвертьфіналі сьогодні зустрічалися іспанка Гарбіньє Мугуруса і росіянка Світлана Кузнєцова. З рахунком 6:3, 6:4 перемогла іспанська тенісистка.