Українки Надія Кіченок і Ольга Савчук вибули з подальшої боротьби на Вімблдоні

Українські тенісистки Надія Кіченок і Ольга Савчук, що виступають в парі, програли в матчі другого туру змагань жіночих дуетів на Вімблдоні. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Українкам провостоял дует Еліс Мертенс (Бельгія) / Демі Схюрс (Нідерланди). Тенісистки провели на корті 1 годину і 30 хвилин. Вже в стартовому затяжному геймі Мертенс і Схюрс вдалося зробити брейк, після чого наші спортсменки програли ще одну свою подачу. Надія і Ольга один брейк відіграли, але зрівняти рахунок їм не вдалося.

З таким же рахунком, як і в першій партії (6:4), завершився і другий сет.

Друге коло

Надія Кіченок / Ольга Савчук - Еліс Мертенс / Демі Схюрс 4-6 4-6