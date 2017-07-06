Сергія Бубку включили до складу координаційної комісії з підготовки Європейських ігор-2019

Президент НОК України, член Виконкому МОК Сергій Бубка включений до складу Координаційної комісії Європейських Олімпійських Комітетів (ЄОК) з підготовки та проведення ІІ Європейських ігор 2019 року в Мінську.

Про це призначення офіційним листом повідомив виконуючий обов’язки президента ЄОК Янез Косьянчич, передає офіційний сайт НОК України.

Бубка, один з небагатьох українців у міжнародному спортивному істеблішменті, раніше працював членом Координаційної комісії МОК з підготовки до Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні та Ігор ХХХІ Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро, очолював відповідну Комісію з підготовки до перших в історії Юнацьких Олімпійських ігор 2010 року в Сінгапурі.

Президент українського НОК входить до складу 15 членів Виконкому МОК – головного органу управління світовим міжнародним рухом у періоди між Сесіями МОК.

Перші в історії Європейську ігри були проведені в червні 2015 року в Баку.

Другі Європейські ігри будуть проведені у Мінську з 20-го по 30 червня 2019 року.