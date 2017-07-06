Екс-чемпіон світу Гаррі Каспаров повертається у великі шахи

Колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров відновить професійну кар'єру. 54-річний російський гросмейстер візьме участь наступного місяця в етапі серії Гран-туру в американському Сент-Луїсі. Про це повідомляє "Спорт-Экспресс".

Каспаров отримав wild card від організаторів. Крім нього, у турнірі виступлять росіяни Сергій Карякін і Ян Непомнящий, вірменин Левон Аронян, індієць Вішванатан Ананд, американці Фабіано Каруана і Хікаро Накамура, чех Давид Навару, кубинець Леньєр Домінгес і в'єтнамець Ле Куанг Ллємо.

У 2005 році Гаррі Каспаров оголосив, що йде з великих шахів, і з тих пір брав участь лише у виставкових змаганнях. Крім того, до 2010 року він працював особистим тренером норвезького гросмейстера Магнуса Карлсена.

Після завершення спортивної кар'єри Каспаров заявив про необхідність активної протидії політичного режиму Володимира Путіна. В якості опозиційного політика Гаррі Каспаров брав участь у створенні ряду рухів та організацій, зокрема Об'єднаного громадянського фронту і руху "Солідарність".

У жовтні 2012 року Каспаров був обраний до Координаційної ради російської опозиції. У 2013-му Каспаров покинув Росію, заявивши, що робить це через побоювання переслідування з боку влади. Він постійно мешкає в Нью-Йорку, а також має будинок в Хорватії, громадянство якої він отримав в 2014 році.