Українка Цуренко вийшла у друге коло Вімблдону, а Долгополов поступився Федереру

На Вімблдонському тенісному турнірі завершився другий ігровий день, що пройшов без сенсацій.

З трьох українських гравців, які стартували у вівторок на вімблдонських кортах, тільки один пройшов у наступне коло.

Леся Цуренко ціною чималих зусиль здолала німецьку суперницю Юлію Гергес. Результат поєдинку, який тривав 2 години 44 хвилини, - 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 6:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

Тепер 5 липня у другому колі турніру Цуренко зустрінеться з 73-ю ракеткою світу Вікторією Голубич, що представляє Швейцарію.

Олександр Долгополов через травму знявся з гри проти семиразового переможця Вімблдону Роджера Федерера. Зустріч зупинили за рахунку 6:3, 3:0 на користь швейцарця.

Припинила виступи в Англії і Катерина Бондаренко. Вона програла бельгійці Яніні Вікмайєр - 2:6, 5:7. Поєдинок тривав 1 годину 16 хвилин. У другому сеті Бондаренко вела в рахунку (4:1), але не втримала перевагу.

Таким чином, учасниками другого кола на Вімблдоні стали тільки троє українців - Еліна Світоліна і Леся Цуренко у жіночій частині турніру і Сергій Стаховський у чоловічих змаганнях.