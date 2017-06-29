У новому сезону в біатлоні з'явиться дисципліна "суперспринт".

У наступному сезоні в програмі кубка IBU з'явиться нова дисципліна супер-спринт, повідомляє Федерація біатлону України.

Правила ще обговорюються міжнародною федерацією, але попередньо, вони такі:

- два заїзду: кваліфікація та фінал

- кваліфікація проводиться на дистанціях від 2.4 до 3.6 км, спортсмени стартують кожні 15 секунд, біжать три кола по 800 - 1200 метрів і стріляють два рази - лежачи і стоячи. У спортсмена буде три додаткових патрони на кожну стрільбу. Якщо їх не вистачить, то спортсмен дискваліфікується, штрафних кіл немає.

- у фінальному забігу спортсмени біжать мас-старт, 5 кіл по 800 - 1200 метрів і стріляють 4 рази - лежачи, лежачи, стоячи, стоячи. У спортсмена буде три додаткових патрони на кожну стрільбу. Якщо їх не вистачить, то спортсмен дискваліфікується, штрафних кіл немає.

- на даний момент не вирішені кілька питань:

1. Скільки спортсменів будуть стартувати в фіналі: 30, 15, 10, інші варіанти?

2. Чи потрібен ще й півфінал?

Як повідомляв УНІАН, Кубок IBU (Міжнародного союзу біатлоністів) є другим за значимістю змаганням після Кубка світу. Етапи турніру також проходять протягом усього сезону.