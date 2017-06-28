Кличко анонсував появу в Києві стадіону-трансформера за 270 мільйонів гривень

Мер Києва Віталій Кличко підписав договір про будівництво нової багатофункціональної арени, яка вміщуватиме до 8 тисяч глядачів.

За результатами конкурсу, проведеного Київським інвестиційним агентством, право на будівництво арени отримала компанія А СКАЙ. Арена буде зведена на вулиці Генерала Ватутіна у Деснянському районі Києва, повідомляє офіційна сторінка мера Києва в Facebook.

За словами Кличка, сучасна арена-трансформер буде побудована на площі 1,5 га. «В залежності від спортивної події арена вміщатиме від 4,5 до 8 тисяч глядачів. Тут можна буде проводити футбольні, баскетбольні, легкоатлетичні та інші змагання. Також арену можна буде використовувати для проведення концертів та виставок».

Головною спортивною ареною Києва залишається Палац Спорту, який приймає всі головні спортивні змагання міста, однак, на думку Кличка, не відповідає сучасним стандартам.

"Під час Євробачення в травні ми особливо відчули гостру потребу чотиримільйонного міста в такій арені. Приміщення-трансформери - це магніт, який притягує спортивні та культурні заходи в місто. Тому я дуже радий, що інвестори допоможуть столиці отримати такий важливий інфраструктурний об'єкт і дадуть можливість створити кілька сотень нових робочих місць", - наголосив Віталій Кличко.

Проект зараз перебуває в стадії розробки, а будівництво планують почати через 10 місяців. Орієнтовна вартість інвестицій в будівництво — близько 270 мільйонів гривень.