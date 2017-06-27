Стаховський: Кваліфікаційний турнір Вімблдону в два рази гірший за інших

Український тенісист Сергій Стаховський, який у ці дні виступає в кваліфікації Вімблдонського турніру, розкритикував організацію турніру, повідомляє Великий теніс України.

"З приводу організації кваліфікації можу сказати, що в Рохемптоні я не був давно. Умови зараз стали трохи більш терпимими, але все ж якщо брати до уваги, що це кваліфікація Вімблдону, то грати на такому місці і в таких умовах неприпустимо. Якщо робити рейтинг відбіркових турнірів, Вімблдон в два рази гірше інших", - зазначив Стаховський, який раніше кілька років поспіль проходив безпосередньо в основний турнір завдяки своєму високому місцю в рейтингу АТР.

Читайте такожСвітоліна і ще шість українських тенісистів в цьому році заявлено на Вімблдонський турнір Кажучи, про перший матч в кваліфікації Вімблдону-2017, Стаховський зазначив: "Сьогодні і за рахунком, і за фактом було легше ніж в Парижі. Мені на траві грати легше, а йому (французу Кенні де Шепперу) важче пересуватися. Плюс до цього, сьогодні я "випав" всього на один гейм за рахунку 2-1 у другому сеті, а в Парижі я "полетів" з матчу на 7-8 геймів.

"Наступний суперник? (Стаховський зіграє у другому колі з Роберто Кейрозом з Еквадору). На еквадорця після матчу вдалося подивитися, так як він ще грав. Лівша, що завжди неприємно, але все-таки помітно, що грунт для нього більш зручне покриття. Сподіваюся, що завтра зможу зіграти не гірше, ніж сьогодні", - сказав український тенісист.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у першому раунді кваліфікації Вімблдону-2017 свої матчі виграли Сергій Стаховський та Ілля Марченко. Сьогодні вони поведуть ігри другого кола. Також сьогодні стартує жіночий кваліфікаційний турнір, де виступить Катерина Козлова.

Вімблдон-2017 відбудеться з 3 по 16 липня.