У Бердичеві пройшов Міжнародний турнір зі стрибків у висоту "ХІV Меморіал Лонського"

У ці вихідні у Бердичеві відбувся Міжнародний турнір зі стрибків у висоту „ХІV Меморіал Лонського", повідомили УНІАН у Житомирській облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, на цих вихідних у і Бердичеві відбувся Міжнародний турнір зі стрибків у висоту „ХІV Меморіал Лонського”. На урочистому відкритті начальник управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Світлана Гресь привітала учасників змагань та побажала їм "яскравих вражень від турніру, який вже багато років поспіль є одним із найпотужніших в Україні". У змаганнях взяли участь спортсмени з різних куточків України та гості з Ізраїлю.

"Перемогу серед жінок здобула Ярослава Могучих з Дніпропетровська, а серед чоловіків переміг Віктор Лоньский -онук Віталія Лонського, який здолав переможні 225 см.", - йдеться у повідомленні.

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Там також зазначається, що казаний турнір є традиційним для Бердичева.

"Завдяки великому тренеру (Віталію Лонському-УНІАН), Україна і світ знає такі імена як Рустам Ахметов, Анатолій Морозов, Борис Ковальський, Юрій Крімаренко, Валерій Скворцов та багато інших, які своїми спортивними досягненнями завдячують саме Віталію Лонському і як визнання його заслуг перед Бердичевом та країною, в місті з 1994 року проводиться турнір, а справа започаткована ним, процвітає й досі. Вихованці школи Лонського займають призові місця на Чемпіонатах України та світу", - повідомляють в управлінні сім’ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації

Нагадаємо, Віталій Лонський ( 1927- 2004) - український тренер зі стрибків у висоту, заслужений тренер СРСР, почесний громадянин міста Бердичева, кавалер ордену “За заслуги” 3-го ступеня.