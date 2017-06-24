Жіноча збірна України з волейболу здобула чергову перемогу в Євролізі

19:23, 24 червня 2017
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У п'ятій грі групового етапу "синьо-жовті" обіграли Грузію.

Збірна України з волейболу легко обіграла Грузію - 3:0 / cev.lu

Жіноча національна збірна України з волейболу здобула чергову перемогу в матчі Євроліги. У Нанті (Франція) підопічні Гарія Єгіазарова розгромили команду Грузії у трьох сетах - 3:0 (25:16, 25:15, 25:14).

Збірна України набрала максимальну кількість очок в п'яти зустрічах. Завтра українки зіграють останню зустріч на даному етапі проти господарок - збірної Франції.

Нагадаємо, українки вже гарантовано виступлять у Фіналі чотирьох Євроліги.

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Теги: #збірна України#волейбол#Євроліга