Жіноча збірна України з волейболу здобула чергову перемогу в Євролізі

У п'ятій грі групового етапу "синьо-жовті" обіграли Грузію.

Жіноча національна збірна України з волейболу здобула чергову перемогу в матчі Євроліги. У Нанті (Франція) підопічні Гарія Єгіазарова розгромили команду Грузії у трьох сетах - 3:0 (25:16, 25:15, 25:14). Збірна України набрала максимальну кількість очок в п'яти зустрічах. Завтра українки зіграють останню зустріч на даному етапі проти господарок - збірної Франції. Нагадаємо, українки вже гарантовано виступлять у Фіналі чотирьох Євроліги.

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