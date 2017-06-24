Молодіжна збірна України з волейболу у п'яти сетах програла другий матч на чемпіонаті світу

Молодіжна збірна України з волейболу провела другий поєдинок у фінальній частині чемпіонату світу, куди вона пробилася вперше з 2001 року.

Вчора "синьо-жовті" в "суху" програли аргентинцям - 0:3. Сьогодні підопічні Миколи Пасажина проявили характер в матчі зі збірною Ірану. Програючи після перших двох партій - 0:2, українці зуміли зробити камбек і зрівняли рахунок - 2:2. Однак на тай-брейку (у п'ятій партії) українській команді не вистачило двох м'ячів, хоча вони на рівних билися з суперником у цьому відрізку.

Таким чином, після двох ігрових днів в української збірної - 1 очко (саме стільки дається за програш з рахунком 2:3).

Завтра молодіжна команда України проведе матч з італійцями.

Молодіжний ЧС-2017. Група С. Другий тур

Україна — Іран - 2:3 (19:25, 21:25, 25:23, 25:20, 13:15)