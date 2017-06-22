Cвітоліна може пропустити Вімблдон через травму

21:47, 22 червня 2017
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У неї проблеми з ахіллом.

Свитолина одержала 15-ю подряд победу в WTA-tour / flickr.com

П'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна заявила, що може пропустити Вімблдон із-за травми ноги, передає Трибуниа. "Коли я наступаю на ногу, відчуваю біль і не можу нормально рухатися. У мене проблема з ахіллом. На даний момент, я не впевнена, чи зможу взяти участь у Вімблдоні. Тому мене з командою чекає важлива розмова: грати там або ні, якщо в пріоритеті виступ на хардових кортах", сказала тенісистка.

Читайте такожСвітоліна і ще шість українських тенісистів в цьому році заявлені на Вімблдонський турнір Вона підкреслила, що це буде важке рішення. "Зіграти на підсумковому турнірі в Сінгапурі - головна мета цього сезону", - сказала Світоліна.

Як повідомляв УНІАН, Світоліна програла італійці Каміле Джорджи у другому колі турніру в Бірмінгемі.

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Теги: #Світоліна на Вімблдоні