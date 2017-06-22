Світоліна програла у другому колі і вибула з боротьби на турнірі в Бірмінгемі

У Бірмінгемі (Великобританія) завершився матч 1/8 фіналу тенісного турніру AEGON Classic, де українка Еліна Світоліна програла Камілі Джорджі з Італії, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 4:6, 6:4, 2:6.

Українка невпевнено провела першу партію, але зуміла повести у другій з рахунком 4:1. Після цього суперниця ледь не наздогнала українку. Вирішальним став десятий гейм партії, коли за рахунку 4:5 Джорджі програла гейм на своїй подачі.

Тим не менш, у вирішальній партії італійка знову заволоділа перевагою, повела з рахунком 3:0 і куди більш спокійно реалізувала перевагу, ніж українка це зробила у попередньому сеті.

Як повідомляв УНІАН, раніше з боротьби в турнірі вибула українка Леся Цуренко. Більш представників України в Ноттінгемі немає.