Світоліна програла у другому колі і вибула з боротьби на турнірі в Бірмінгемі

15:56, 22 червня 2017
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Українка поступилася італійці Джорджі.

Світоліна програла у першому ж своєму матчі на турнірі в Майамі / WomenTenisBlog.com

У Бірмінгемі (Великобританія) завершився матч 1/8 фіналу тенісного турніру AEGON Classic, де українка Еліна Світоліна програла Камілі Джорджі з Італії, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 4:6, 6:4, 2:6.

Українка невпевнено провела першу партію, але зуміла повести у другій з рахунком 4:1. Після цього суперниця ледь не наздогнала українку. Вирішальним став десятий гейм партії, коли за рахунку 4:5 Джорджі програла гейм на своїй подачі.

Тим не менш, у вирішальній партії італійка знову заволоділа перевагою, повела з рахунком 3:0 і куди більш спокійно реалізувала перевагу, ніж українка це зробила у попередньому сеті.

Як повідомляв УНІАН, раніше з боротьби в турнірі вибула українка Леся Цуренко. Більш представників України в Ноттінгемі немає.

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Теги: #Світоліна#теніс#Велика Британія