Легендарний німецький тенісист Борис Беккер оголошений банкрутом

Видатний німецький тенісист, колишня перша ракетка світу Борис Беккер оголошений банкрутом. Слухання у його справі у Високому суді Лондона тривали всього півгодини, повідомляє Telegraph.

Позов до 49-річного Бориса Беккера, який зараз працює тренером і спортивним коментатором, подав комерційний банк Arbuthnot Latham з лондонського Сіті.

На слуханнях стало відомо, що колишній спортсмен взяв у банку в борг "істотну суму" (скільки саме - не уточнюється) і не повернув її в строк - до жовтня 2015 року.

Борис Беккер, що входить до Міжнародного залу тенісної слави, в залі судового засідання у Лондоні не з'явився.

Адвокати відповідача просили суд відкласти розгляд справи на чотири тижні - за їх словами, відстрочка дозволила б їхньому клієнту зібрати кошти в розмірі 6 млн євро за оренду нерухомості в Іспанії та розплатитися за боргами.

Представник позивача заперечував: два місяці тому слухання вже відкладалися, але ніяких переконливих доказів наявності у відповідача 6 млн євро так і не було представлено.

Суддя Крістін Деррет погодилася з позицією позивачів, не послухавши нагадувань адвокатів Беккера про його видатні спортивні заслуги.

"Я пам'ятаю його виступи на центральному корті Всеанглійського клубу, що, можливо, говорить про мій вік, - відповіла суддя. - Дуже шкодую, але не можу задовольнити прохання про відстрочку".

За словами Деррет, справа про прострочену заборгованість настільки відомої людини, як Борис Беккер - рідкісне у судовій практиці.

"Це старий борг. Створюється таке враження, що людина зарила голову в пісок", - додала суддя.

За час професійних виступів на кортах Борис Беккер шість разів ставав переможцем турнірів Великого шолома.

У 1985 році у віці 17 років він став наймолодшим переможцем Вімблдону, а на Олімпійських іграх 1992 року в Барселоні завоював золоту медаль.

Його особистий статок оцінювався приблизно в 35 млн доларів.