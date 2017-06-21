Тренер збірної України з гандболу Андронов: "Боролися за Євро до останнього"

Головний тренер збірної України Віталій Андронов прокоментував результат виїзного матчу проти Ісландії (26:34), а також підвів підсумки відбіркового турніру до чемпіонату Європи-2018, повідомляє Федерація гандболу України.

«Звичайно, ми всі дуже засмучені, адже чемпіонат Європи був так близько, і ми дуже хотіли на нього потрапити. Всі розуміють, в якій ми були групі. Проте ми всіх напрягли і до останнього зберігали шанси на вихід. Проти Ісландії була гра нервів. На такому рівні ми ще не звикли до матчів з такою відповідальністю. Навіть статистика про що говорить: 15 втрат у нас, проти 4 втрат у ісландців. З боку психології – все дуже складно. Проти Ісландії ми не зіграли у захисті. Пропустили занадто багато. На одному Чуприні теж далеко не заїдеш. Не було ким пересмикнути, посилитися. Ісландія - швидка команда. В нападі у нас по грі випали кілька гравців. Ми не забили кілька моментів один на один. В більшості, коли треба було дограти до вірного, ми поспішали з кидками.

Хлопці боролися, але для таких ігор, і таких турнірів потрібно два склади. Чекаємо повернення наших гравців, які з об'єктивних причин на цей раз не грали. З ними ми будемо ще сильніше.

Нам не повинно бути соромно приводу нашого виступу у відборі, але попереду ще дуже багато роботи», - зазначив фахівець.

Як повідомляв УНІАН, збірна України з гандболу програла у вирішальному матчі відбору ЧЄ-2018 команді Ісландії і не зуміла потрапити у фінальну частину змагань.