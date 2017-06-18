Збірна України не вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи з гандболу, поступившись у гостях Ісландії

Чоловіча збірна України з гандболу зазнала болючої поразки в останньому матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2018 і втратила шанси на вихід у фінальну стадію турніру.

У Рейк'явіку українці протистояли команді господарів - збірній Ісландії. Відзначимо, що в першому колі групового турніру команда Віталія Андронова обіграла ісландців у рідних стінах (матч проходив в Сумах).

Повторення подвигу в останньому поєдинку групового турніру означало б вихід у фінальну частину, куди збірна України не пробивалася вже сім років.

Тим не менш, "синьо-жовті" не змогли здолати супротивника. Ісландці були сильнішими в обох таймах, перемігши з рахунком 34:26 (після першої половини гри рахунок був 18:13).

У паралельному матчі збірна Македонії розгромила команду Чехії - 33:20, повідомляє офіційний сайт ЄГФ.

Це повністю позбавило команду України шансів на боротьбу. "Синьо-жовті" посіли останнє, четверте місце в групі. Хоча при цьому показували гідний результат по ходу турніру - дві перемоги, одна нічия та три поразки.

Збірні Македонії та Ісландії, які посіли перші два місця, вийшли у фінальну стадію. Чехи - треті. Зазначимо, що путівка на Євро дістанеться одній третій команді з кращим показником з усіх груп.