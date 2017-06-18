Останнє золото чемпіонату Європи зі стрибків у воду в Києві завоював француз

У Києві завершився чемпіонат Європи зі стрибків у воду.

У неділю ввечері була розіграна остання дисципліна - у стрибках з 10-метрової вишки серед чоловіків.

Українець Максим Долгов, який претендував на одну з нагород у цій категорії, завершив виступи на четвертому місці, показавши результат 468,50 балів. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Найбільш переконливим, на думку суддів, був виступ француза Бенжаміна Оффре (511,75 балів), який завоював золоту медаль.

Другий результат і срібна медаль в активі росіянина Віктора Мінібаєва (493,25 балів).

Бронза - у британського спортсмена Меттью Лі (485,55 балів).

В останній день українська збірна залишилася без медалей, тим не менш, посіла друге місце у загальному командному заліку чемпіонату Європи. На рахунку українців - 10 медалей, серед яких 3 золотих, 4 срібних і 3 бронзових.

У російської збірної, яка стала найкращою на чемпіонаті, всього 11 медалей, серед яких 3 золоті.

Третє місце посіли британці - у них 6 медалей, з них 3 золоті.